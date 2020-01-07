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Пуэрто-Рико потеряет 100 миллионов долларов из-за землетрясений
07.01.2020 21:31
Экономические потери Пуэрто-Рико в результате землетрясений превысят 100 миллионов долларов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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