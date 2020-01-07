Пуэрто-Рико потеряет 100 миллионов долларов из-за землетрясений - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Пуэрто-Рико потеряет 100 миллионов долларов из-за землетрясений
07.01.2020 21:31
Экономические потери Пуэрто-Рико в результате землетрясений превысят 100 миллионов долларов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
превысят
миллионов
долларов
землетрясений
результате
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->