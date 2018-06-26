Решение СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности предприятий ОПК введено в действие

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга во вторник, 26 июня.

По его словам, решение СНБО Украины предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий оборонно-промышленного комплекса, "в частности, согласие на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности" .

"Разрешено импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений" , - сообщил Турчинов, добавив, что также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, закупки оружия и военной техники за рубежом.

Также Секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил Правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета Министров Украины относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции.

"Кроме того, Правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты изменений в законы Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности", "О государственном оборонном заказе "и других законодательных актов Украина" , - сказал Турчинов.