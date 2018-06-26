|СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специализированных госкомпаний
|26.06.2018 19:35
|
Решение СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности предприятий ОПК введено в действиеПрезидент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских компаний оборонно-промышленного комплекса.
Фото: unian.ua
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга во вторник, 26 июня.
По его словам, решение СНБО Украины предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий оборонно-промышленного комплекса, "в частности, согласие на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний, всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности".
"Разрешено импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений", - сообщил Турчинов, добавив, что также сняты ограничения по прямым контрактам для отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, закупки оружия и военной техники за рубежом.
Также Секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил Правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета Министров Украины относительно упрощения процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции.
"Кроме того, Правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты изменений в законы Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности", "О государственном оборонном заказе "и других законодательных актов Украина", - сказал Турчинов.
Напомним, секретарь СНБО заявил об инициировании перед Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Украины снятия ограничений на законодательном уровне по приватизации и привлечения инвестиций в отечественные государственные оборонные предприятия.