Далеко не кожен інтерв'юер може змусити знаменитостей відповідати на незручні для них питання. Однак Опрі Вінфрі це по плечу. У минулому році перед «Оскаром» вона вже брала інтерв'ю у тоді ще номінантки Леді Гаги, а та, природно, всіляко ухилявся від прямих відповідей на питання про свої стосунки з Бредлі Купером.







Днями у Опри був перший випуск її шоу, гостею якого стала оскароносна співачка. Вінфрі і Гага поспілкувалися на різні теми і не обійшли стороною передбачуваний роман з Купером. В результаті ведуча прямо запитала, чи були реальні відносини між акторами під час зйомок. Артистка відверто зізналася, що вони спеціально посилено створювали ілюзію роману:



«Ми виконали відмінну роботу і обдурили всіх. Ми спеціально робили так, щоб здаватися закоханими один в одного».

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