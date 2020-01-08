|Война: Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке
|08.01.2020 02:48
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Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару, передает телеканал
Позже американский чиновник подтвердил факт атаки, передает агентство Рейтер. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе пока нет.
Иранский Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал
Как передает
По данным телеканала, нападение была направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке. Среди прочих обстрелу подверглись объект в Эрбиле и база "Айн-аль-Асад" на западе страны.
Как сообщил источник в службе безопасности Ирака, на американскую базу обрушилось более девяти ударов.
Пентагон заявил, что примет все необходимые меры в ответ на атаку Ирана.
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе
Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм.
По данным ABC, нападение направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана.
Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.