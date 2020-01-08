|ЗМІ: Дженніфер Еністон виходить заміж
|08.01.2020 06:16
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На безіменному пальці актриси, на якому зазвичай носять кільця для заручин, красувався розсип масивних діамантів. У кулуарах досі пліткують - що б це значило? Невже після розставання з Джастіном Теру актриса знову зібралася заміж? У пресі обговорюють пристрасний роман каліфорнійської актриси з режисером Віллом Спеком, з яким вона провела різдвяні канікули в Мексиці.
Пізніше виявилося, що кільце в стилі ар-деко запропонував актрисі на вихід бренд Cartier.
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