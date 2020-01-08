Обговорення головних суконь «Золотого глобуса - 2020» і сенсаційних підсумків самої премії трохи стихло. На передній план виходять деталі. Спочатку всі обговорювали чорне плаття в підлогу Dior Haute Couture, а потім звернули увагу на її особливі прикраси.







На безіменному пальці актриси, на якому зазвичай носять кільця для заручин, красувався розсип масивних діамантів. У кулуарах досі пліткують - що б це значило? Невже після розставання з Джастіном Теру актриса знову зібралася заміж? У пресі обговорюють пристрасний роман каліфорнійської актриси з режисером Віллом Спеком, з яким вона провела різдвяні канікули в Мексиці.







Пізніше виявилося, що кільце в стилі ар-деко запропонував актрисі на вихід бренд Cartier.

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