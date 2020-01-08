|Чому Анджеліни Джолі не було на "Золотому глобусі"
|08.01.2020 07:12
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Цього разу Анджеліна віддала перевагу провести час з сім'єю, вибираючи окуляри для своєї дочки Вів'єн в оптиці. Щоб не втрачати час в очікуванні замовлення, пара пройшлася по інших магазинчиках, що знаходиться неподалік.
І поки мама Вів'єн вирішувала побутові питання, її батько, відомий актор Бред Пітт, отримав «Золотий глобус» у номінації «Кращий актор другого плану» за фільм «Одного разу в Голлівуді».
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