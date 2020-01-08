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Сімейство Бекхем відправилось у чудовий відпочинок (Фото)
08.01.2020 08:08
Одна з найміцніших зіркових сімей - Бекхеми - проводить свої різдвяні канікули в Марокко.

Вікторія ділиться гарними видами з готелю, в якому вони зупинилися, а також тестує на собі місцеві spa-процедури. У той час, як Девід з дітьми влаштовує цілі чайні церемонії і ходить на прогулянки по мальовничих околицях міста - як видно, всі зайняті справою, нудьгувати нікому не доводиться.

Приємно спостерігати за цією прекрасною великою родиною, адже кожен з її членів завжди намагається якомога більше часу проводити з рідними і просто піклуватися один про одного.

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