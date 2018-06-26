В Кишиневе из-за протестов полностью перекрыт центр города, передает со ссылкой на молдавские СМИ.

В молдавской столице третий день проходят демонстарции против решения суда об отмене результатов выборов мэра Кишинева. Кроме того, апелляционный суд также поддержал решение суда первой инстанции. Согласно решению суда, оба кандидата, соревновавшиеся во втором туре 3 июня, нарушали правила избирательной кампании.

В связи с этим в Кишиневе начались демонстрации, люди выходят на улицы с табличками “Украденый голос”.

Как сообщают в полиции, решение ограничить движение по главному проспекту Штафана чел Маре было принято, чтобы недопустить стычек и конфликтных ситуаций между людьми.

“Полиция решила приостановить движение на всем проспекте Штефана чел Маре. Сейчас устанавливается личность мужчины, который ударил по автомобилю. Начато расследование по статье 354 (Кодекса о правонарушениях) — мелкое хулиганство”, — говорится в сообщении Генинспектората полиции на его странице в Facebook.

Напомним, второй тур выборов мэра молдавской тсолицы состоялся 3 июля. Во втором туре победил руководитель партии “Достоинство и правда” Андрэй Нэстасе, его соперником был представитель Партии социалистов Ион Чебан.

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