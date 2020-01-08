Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел.

"Россиянка Александра Митрошина не имела запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В МВД обратились к гражданам: если вы стали свидетелями неправомерных действий правоохранителей во время вчерашнего конфликта и есть доказательства, пожалуйста, предоставьте их для проведения соответствующих следственных действий.

Как сообщалось, в понедельник, 6 января, в общественном движении "Відсіч" заявили, что полиция задержала активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которые вместе с друзьями пришли на лекцию российского блогера Александры Митрошиной, чтобы спросить у нее, почему она незаконно посещала оккупированный Крым.

По данным ОО "Відсіч", сначала правоохранители, которых вызвал сам Овчаренко, настойчиво требовали, чтобы тот вышел, а затем - надели на активиста наручники и отвезли в райотдел полиции на ул. Голосеевская, 15.

Также в организации утверждали, что активистов избили сторонники блогера Митрошиной.

В 2017 году Митрошина сообщила на своей фейсбук-странице, что посетила аннексированный Россией Крым.

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