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Украинский самолет с 180 пассажирами на борту потерпел крушение в Иране
08.01.2020 09:07
Украинский Boeing 737 разбился возле Тегерана: на борту было около 180 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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