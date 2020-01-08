|Зеленский вылетает с Омана из-за катастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране
|08.01.2020 09:19
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При Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Создание штаба организовано по поручения президента Украины Владимира Зеленского.
По данным СНБО, оперативному штабу дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации.
Напомним, Иран сегодня ночью нанес ракетные удары во американским военным базар в Ираке.
Заявлено как месть за убийство американцами генерала Сулеймани.
За некоторое время до рейса США объявили о закрытии воздушного пространства над Ираком и Ираном, а также над акваториями Персидского и Оманского заливов для полетов американских гражданских самолётов.
О полном закрытии воздушного пространства в регионе пока не сообщается.
На берегу Оманского залива, как известно, сейчас отдыхает Владимир Зеленский.
А через Катар (Персидский залив) сегодня должен был вернуться в Украину с отдыха на Сейшелах Пётр Порошенко.