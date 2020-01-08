При Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Создание штаба организовано по поручения президента Украины Владимира Зеленского.

"В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел Украины, глава Службы безопасности Украины, глава Службы внешней разведки Украины, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, оперативному штабу дано поручение по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставления оперативной информации.

"Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий.

На месте событий, в аэропорту «Имам Хомейни», находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные бортики для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлено, ждем согласования иранской стороны для отлета.

Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений.

Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57". - Заявил президент Зеленский.

Напомним, Иран сегодня ночью нанес ракетные удары во американским военным базар в Ираке.

Заявлено как месть за убийство американцами генерала Сулеймани.

За некоторое время до рейса США объявили о закрытии воздушного пространства над Ираком и Ираном, а также над акваториями Персидского и Оманского заливов для полетов американских гражданских самолётов.

О полном закрытии воздушного пространства в регионе пока не сообщается.

На берегу Оманского залива, как известно, сейчас отдыхает Владимир Зеленский.

А через Катар (Персидский залив) сегодня должен был вернуться в Украину с отдыха на Сейшелах Пётр Порошенко.

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