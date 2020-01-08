|Дождь, снег, мороз: куда в Украине заглянет зима
|08.01.2020 09:33
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Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
"На сутки 8 января облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах, кроме южной и центральной части, кое-где гололедица. Температура ночью 4-9°, в Карпатах 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с.
По Киеве 8 декабря температура ночью около 5° мороза, днем 0-2° тепла.
По Киевской области на дорогах кое-где гололедица. Ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
На 9-10 января на дорогах страны, кроме юга, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
На 9 января в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В западных областях, а днем и в северных и центральных, небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
Температура ночью в западных и северных областях 1-6° мороза, на остальной территории 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.
10 января по Украине без существенных осадков, лишь ночью в восточной части, днем на западе небольшие осадки, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и в Карпатах до 5° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве 9-10 января без существенных осадков, лишь днем 9 января небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица.
Температура в Киеве 9 января ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; 10 января ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
По Украине 11 января иногда дождь и мокрый снег; 12 января без осадков, лишь в восточной и южной частях небольшой мокрый снег и дождь.
Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Что касается Киева, то 11 января здесь иногда дождь и мокрый снег, 12 января - без осадков. Температура в столице ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.