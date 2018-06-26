Родственники боснийских мусульман, убитых в Сребренице, воспротивились приезду в город российского дипломата. Россия в 2015 году наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о геноциде в Сребренице. На Поточарском кладбище похоронены жертвы резни 1995 года Фото: ЕРА Посол Иванцов планировал посетить Сребреницу 27 июня – провести встречу с местными властями и побывать на Поточарском кладбище, где похоронены жертвы геноцида.По словам Субашич, те, кто отрицают геноцид, не могут находиться в мемориальном центре.Заместитель мэра Нермин Аливукович отклонил просьбу Иванцова посетить кладбище, после чего российское посольство в Сараево сообщило, что визит отменен.11 июля 1995 года войска боснийских сербов смяли сопротивление миротворцев ООН и заняли Сребреницу, где преимущественно жили мусульмане. В течение нескольких дней сербы расстреляли около 8000 жителей города. Это самое массовое убийство на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны.Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд, действующие под эгидой ООН, квалифицировали Сребреницкую резню как геноцид.8 июля 2015 года Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности о признании геноцидом массовых убийств в Сребренице. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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