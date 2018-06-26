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Посла РФ в Боснии и Герцеговине не пустили в Сребреницу из-за протестов семей жертв геноцида
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26.06.2018 19:42
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Родственники боснийских мусульман, убитых в Сребренице,
воспротивились приезду в город российского дипломата. Россия в 2015
году наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о геноциде в
Сребренице. На Поточарском кладбище похоронены жертвы резни 1995
года Фото: ЕРА Посол Иванцов планировал посетить Сребреницу 27
июня – провести встречу с местными властями и побывать на
Поточарском кладбище, где похоронены жертвы геноцида.По словам
Субашич, те, кто отрицают геноцид, не могут находиться в
мемориальном центре.Заместитель мэра Нермин Аливукович отклонил
просьбу Иванцова посетить кладбище, после чего российское
посольство в Сараево сообщило, что визит отменен.11 июля 1995 года
войска боснийских сербов смяли сопротивление миротворцев ООН и
заняли Сребреницу, где преимущественно жили мусульмане. В течение
нескольких дней сербы расстреляли около 8000 жителей города. Это
самое массовое убийство на территории Европы со времен окончания
Второй мировой войны.Международный уголовный трибунал по бывшей
Югославии и Международный суд, действующие под эгидой ООН,
квалифицировали Сребреницкую резню как геноцид.8 июля 2015 года
Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности о признании
геноцидом массовых убийств в Сребренице.
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