Катастрофа рейса МАУ в Иране

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"Огонь настолько сильный, что мы не можем (проводить) никакие спасательные мероприятия... на месте крушения находятся 22 машины скорой помощи, 4 автобуса скорой помощи и вертолет", - цитирует гостелевидение Пирхоссейна Куливанда, главу экстренных служб Ирана. Представитель иранского управления гражданской авиации Реза Джафарзадех сказал в эфире госТВ, что на борту находились 170 пассажиров и 6 членов экипажа. Согласно сайту FlightRadar24, упавший лайнер следовал рейсом PS752 в Киев, это самолет Boeing 737-NG, выпущенный три года назад. Это первая авиакатастрофа авиакомпании МАУ.

Официальное новостное агентство IRNA сообщило, что, по предварительным данным, "самолет летел в Киев, на борту было 180 пассажиров и экипаж". Boeing сообщил, что компании известно о сообщениях СМИ об авиакатастрофе в Иране и что она собирает больше информации.

Предварительно, причиной авиакатастрофы считают техническую неисправность самолета - возгорание двигателя. Такую версию озвучил представитель тегеранского аэропорта. Однако, в прессе появились версии, что самолет был ошибочно сбит иранской ракетой либо столкнулся с американским беспилотником. В ЧС Ирана заявили, что большинство погибших - граждане Ирана. Посольство Украины проверяет информацию, были ли на борту украинцы. На месте крушения нашли черный ящик. Правоохранители будут изучать все детали трагедии.

Тем временем, Владимир Зеленский выразил соболезнования погибшим и в срочном порядке возвращается в Украину из Омана, сообщили в ОП. Фоторепортажи Популярные теги традиции, живопись, столкновения, выставки, Саакашвили, бизнес, учения, самолеты, фотоподборки, оккупация, Верховная Рада, Шахтер, передовая, Майдан, суд, заводы, портрет, Нацгвардия, знаменитости, архитектура, джаз, стихийные бедствия, Александр Зубко, Донбасс, Новый Год, технологии, досуг, Россия, дизайн, Львів, город, Дмитрий Дятлов, люди, корабли, акции, Киев, фестивали, церковь, полиция, беспорядки, Порошенко, экология, тест-драйв, милиция, выборы, политика, Карпаты, кошки, НАТО, Динамо, животные, катастрофы, уикенд, общество, аннексия Крыма, праздники, мир, культура, мода, женщины, ВСУ, туризм, война, ЗСУ, парады, юмор, военная техника, Одесса, музыка, митинги, ВМС, фотография, вера, пейзажи, Сергей Смоленцев, путешествия, дети, фотоконкурсы, автомобили, Путин, США, протесты, Львов, футбол, фотографы, зима, солдат, авиация, депутаты, фотопроект, #Євромайдан, соревнования, политики, АТО, природа, история, транспорт, спорт, марш, искусство Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис традиции, живопись, столкновения, выставки, Саакашвили, бизнес, учения, самолеты, фотоподборки, оккупация, Верховная Рада, Шахтер, передовая, Майдан, суд, заводы, портрет, Нацгвардия, знаменитости, архитектура, джаз, стихийные бедствия, Александр Зубко, Донбасс, Новый Год, технологии, досуг, Россия, дизайн, Львів, город, Дмитрий Дятлов, люди, корабли, акции, Киев, фестивали, церковь, полиция, беспорядки, Порошенко, экология, тест-драйв, милиция, выборы, политика, Карпаты, кошки, НАТО, Динамо, животные, катастрофы, уикенд, общество, аннексия Крыма, праздники, мир, культура, мода, женщины, ВСУ, туризм, война, ЗСУ, парады, юмор, военная техника, Одесса, музыка, митинги, ВМС, фотография, вера, пейзажи, Сергей Смоленцев, путешествия, дети, фотоконкурсы, автомобили, Путин, США, протесты, Львов, футбол, фотографы, зима, солдат, авиация, депутаты, фотопроект, #Євромайдан, соревнования, политики, АТО, природа, история, транспорт, спорт, марш, искусствоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters, Mash, BNONews, Иран 08.01.2020



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