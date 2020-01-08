|Иран атаковал американские базы в Ираке
|08.01.2020 10:47
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Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по базам к западу от Багдада.(function() })();
В ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции.
Президент США в Twitter написал, что проводится оценка ущерба, но «пока все хорошо».
«У нас самая мощная и лучше всех оснащенная армия в мире», – написал Дональд Трамп.
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