Согласно заявлению министерства обороны США, более десятка баллистических ракет было выпущено по базам к западу от Багдада.

В ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска и войска коалиции.

Президент США в Twitter написал, что проводится оценка ущерба, но «пока все хорошо».

«У нас самая мощная и лучше всех оснащенная армия в мире», – написал Дональд Трамп.

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