Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"В временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) Произошел случай в одном из батальонов 9 омсп. В частности, стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотично-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившиеся рядом с ним ", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что полученная украинской разведкой информация вполне характеризует настоящее «лицо и сущность» представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют украинский Донбасс.

Как отмечают в штабе ООС, такую ​​информацию "ордовские" и российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных сил Украины или «модного» у них Правого сектора.

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