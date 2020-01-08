О катастрофе Boeing-737 в Тегеране родные погибших узнали от журналистов. Об этом заявил муж погибшей борт-проводницы, сообщает корреспондент " 112 Украина ".

"Удалось пообщаться довольно коротко с мужем одной из борт-проводниц, к сожалению, погибшей. Парень узнал о том, что самолет упал в Тегеране, буквально в прямом эфире: он услышал от журналистов, которые включались в новости, что самолет уже не приземлится и встречать ему никого", - говорится в сообщении.

По данным корреспондента, мужа забрали психологи, у него тяжелое психологическое состояние.

Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко намекает, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог сбить Иран и предлагает, "скорее узнать правду". Об этом говорится на странице "Европейской правды" в Facebook.

"Мало верится в технические причины", - заявил нардеп Владимир Арьев, пост которого цитируют в "ЕС". "Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно", - пишет Арьев.

То есть у Порошенко явно подключились к кампании вокруг версии об "иранской ракете", слухи о которой активно распространяют в сети.

"Судя по видео падения, самолет загорелся над международным аэропортом Тегерана на малой высоте. Пожар начался в двигателе сразу после взлета. К сожалению, ситуация стала неуправляемой. Это не может быть ошибкой экипажа. Маловероятно, чтобы это могло быть поражение ракетой, как поспешили вбросить в интернет. Это было бы заметно даже на любительском видео, характер катастрофы был бы иным. И свидетельства пуска и полета ракеты были бы заметны на радарах. Стрелять ракетами в полетной зоне международного аэропорта – это очень заметное и демонстративное действие, которое ночью нельзя скрыть, заметят. Да и экипаж наверняка успел подать сигнал. Это не похоже на взрыв бомбы на борту. Об этом уже официально заявили иранцы, и думаю, у них есть основания так утверждать, потому что у них должны быть записи разговоров с экипажем, которые позволяют сделать такой вывод. Версия технической неисправности будет основной. Но что могло произойти с новым надежнейшим двигателем, чтобы сразу после взлета ночью возник пожар и была потеряна управляемость самолета? Набор версий происшествия стандартный: попадание стаи птиц, повреждение двигателя или топливной системы в аэропорту, ошибка в эксплуатации и неустраненная неисправность, технический брак при производстве самолета. Поскольку падение произошло на глазах свидетелей и службы контроля аэропорта, эта трагедия вряд ли станет загадкой." - Высказал мнение о версиях проишествия главред издания ЦЕНЗОР Юрий Бутусов.

В сети появился список пассажиров, которые должны были быть на рейсе самолета МАУ, который сегодня разбился в Тегеране. Его опубликовал в своем Facebook Киев оперативный.

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