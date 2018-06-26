Из-за критической ситуации в сфере железнодорожных перевозок премьер-министра Владимира Гройсмана просят вызвать на заседание правительства голову Укрзализныци Евгения Кравцова, передает со ссылкой на .

Об этом говорится в обращении представителей крупнейший отраслевых объединений предприятий промышленности и агропромышленного комплекса Украины, которое есть в распоряжении Gazeta.ua.

Ассоциации просят Гройсмана собрать заседание правительства с участием народных депутатов из транспортного комитета, представителей крупнейших отраслевых объединений предприятий промышленности и агропромышленного комплекса Украины и заслушать отчет Кравцова.

"Обращаемся за поддержкой в ​​решении существующих острых проблем в сфере железнодорожных перевозок... 23 мая на заседании комитета Верховной Рады... Евгений Кравцов отчитался о работе ПАО Укрзализныци. Ознакомившись с информацией, которая была представлена ​​руководством украинской железной дороги, с сожалением констатируем, что ПАО больше усилий тратит на поиск нужных цифр для успокоения, чем на решение реальных проблем", - говорится в обращении.

Представители ассоциаций отметили, что пик перевозок еще далеко, а предприятия уже испытывают острый недостаток грузовых вагонов и подвижного состава. И напомнили, что транспортный комитет просил премьера до 1 июля заслушать отчет Кравцова и дать оценку эффективности управления Укрзализныцей.

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14 мая локомотивное депо Кременчуга начало "итальянскую забастовку". К нему присоединились железнодорожники Кривого Рога, Запорожья, Полтавы, Синельникова и Львова. Протестующие требуют от руководства Укрзализныци и власти повысить им заработную плату "до европейского уровня", вернуть работникам железной дороги льготы по выходу на пенсию и привести состояние подвижного состава в соответствии с правилами технической эксплуатации и нормами охраны труда.

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