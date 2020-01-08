Об этом сообщает агентство IRNA.

"Заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи заявил во вторник, что пятый шаг Ирана относительно сокращения обязательств согласно ядерному соглашению, заключенному в июле 2015 года, не означает, что соглашение прекратило действие, или что Иран хочет выйти из Совместного комплексного плана действий", - говорится в сообщении.

Это лишь означает, что "мы достигли разумного баланса" в рамках Совместного комплексного плана действий, - сказал Арагчи.

Как сообщалось, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран 5 января заявил, что отказывается от последних ограничений по ядерному соглашению, заключенному в 2015 году.

"Иран окончательно откажется от ограничений относительно ядерного соглашения по количеству центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в заявлении иранского правительства.

Иранская власть добавила, что продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к исполнению своих обязательств по ядерному соглашению, если санкции в отношении страны отменят, а интересы страны учтут.

В понедельник, 6 января, Европейский Союз выразил сожаление по поводу заявления Ирана о выходе из ядерного соглашения и готовность продолжить усилия по деэскалации напряжения, сложившегося после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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