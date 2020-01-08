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Европа призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт
08.01.2020 11:52
В Еврокомиссии заявили, что США и Ирану нужно прекратить использовать оружие
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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