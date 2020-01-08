Різдвяний обід для нужденних у Києві RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Тегеране нашли "черный ящик" разбившегося самолета МАУ • МИД Ирана сделал заявление по ядерному соглашению • На Донбассе "ордовский" боевик-наркоман расстрелял своих же в окопе • Авіакомпанія МАУ підтверджує факт авіакатастрофи в Ірані • Решение Трампа о ликвидации Сулеймани было законным и правильным - Помпео • Дождь, снег, мороз: куда в Украине заглянет зима • Российскому блогеру Митрошиной запретят въезд в Украину - МВДвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Рождество, благотворительность, бездомные, социальная работа, социальная ответственность. Різдвяний обід для нужденних у Києві 177Рождество, благотворительность, бездомные, социальная работа, социальная ответственность. У декількох містах України 7 січня Спільнота святого Егідія провела різдвяні обіди для нужденних – літніх людей, які змушені жебракувати, бідних сімей, безпритульних. У Києві, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Одесі близько 300 волонтерів накрили столи для понад тисячі осіб. Фотокореспондент Радіо Свобода побував на такому обіді, який організували у київському кафе «Трапезна» на Подолі У Києві святкові обіди для бідних людей Спільнота святого Егідія організовує з 1999 року Фоторепортажи Популярные теги технологии, Сергей Смоленцев, катастрофы, тест-драйв, марш, акции, автомобили, протесты, кошки, фотоконкурсы, Саакашвили, Львов, уикенд, фестивали, милиция, цирк, фотопроект, джаз, мода, юмор, оккупация, ВСУ, учения, город, Александр Зубко, ЗСУ, передовая, туризм, вера, животные, природа, общество, зима, парады, Львів, Путин, бизнес, Одесса, люди, корабли, фотография, фотоподборки, Донбасс, Новый Год, суд, выставки, живопись, пейзажи, НАТО, Карпаты, футбол, солдат, депутаты, знаменитости, фотографы, экология, выборы, Майдан, военная техника, полиция, соревнования, Верховная Рада, самолеты, женщины, Россия, политики, праздники, Шахтер, #Євромайдан, дизайн, искусство, Порошенко, Киев, музыка, заводы, АТО, Динамо, ВМС, столкновения, транспорт, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, архитектура, США, Нацгвардия, культура, митинги, политика, спорт, путешествия, беспорядки, досуг, мир, война, церковь, история, портрет, дети, традиции, авиация Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис технологии, Сергей Смоленцев, катастрофы, тест-драйв, марш, акции, автомобили, протесты, кошки, фотоконкурсы, Саакашвили, Львов, уикенд, фестивали, милиция, цирк, фотопроект, джаз, мода, юмор, оккупация, ВСУ, учения, город, Александр Зубко, ЗСУ, передовая, туризм, вера, животные, природа, общество, зима, парады, Львів, Путин, бизнес, Одесса, люди, корабли, фотография, фотоподборки, Донбасс, Новый Год, суд, выставки, живопись, пейзажи, НАТО, Карпаты, футбол, солдат, депутаты, знаменитости, фотографы, экология, выборы, Майдан, военная техника, полиция, соревнования, Верховная Рада, самолеты, женщины, Россия, политики, праздники, Шахтер, #Євромайдан, дизайн, искусство, Порошенко, Киев, музыка, заводы, АТО, Динамо, ВМС, столкновения, транспорт, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, архитектура, США, Нацгвардия, культура, митинги, политика, спорт, путешествия, беспорядки, досуг, мир, война, церковь, история, портрет, дети, традиции, авиацияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У Києві святкові обіди для бідних людей Спільнота святого Егідія організовує з 1999 року Радіо Свобода Київ, Україна 08.01.2020



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