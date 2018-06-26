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Верховный суд США одобрил антимиграционный указ Трампа
26.06.2018 19:43
Верховный суд США одобрил антимиграционный приказ Трампа
Суд установил, что запрет на въезд для граждан некоторых стран не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страны
главный суд США во вторник, 26 июня, признал правомочным антимиграционные приказ президента Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.
Верховный суд США одобрил антимиграционный указ Трампа Фото: cnn.com

Инициативу Трампа поддержали пять судей, четверо высказались против, сообщает DW.

Суд установил, что этот запрет не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страны.

"Мы не выражаем взглядов относительно правильности политики", - отметил председатель суда Джон Робертс.

Он добавил, что правительство довольно обосновало запрет соображениями национальной безопасности, приказ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также принять его мог любой президент.

Решение Верховного суда означает, что теряют силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот приказ.

"Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау!" написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, первый антимиграционный приказ Трампа, подписанный сразу после его вступления в должность в январе 2017 года, заблокировали судьиВторой антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017 года, однако он тоже стал предметом судебного разбирательстваВ июне того же года главный суд США частично позволил его применение сроком на 90 дней. После того, как приказ утратил силу в сентябре Трамп подписал еще один, уже третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.

Согласно последнему указу, въезд в США запрещен большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Трамп аргументировал необходимость этого запрета соображениями национальной безопасности.

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