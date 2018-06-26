|Верховный суд США одобрил антимиграционный указ Трампа
|26.06.2018 19:43
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Суд установил, что запрет на въезд для граждан некоторых стран не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страныглавный суд США во вторник, 26 июня, признал правомочным антимиграционные приказ президента Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.
Фото: cnn.com
Инициативу Трампа поддержали пять судей, четверо высказались против, сообщает DW.
Суд установил, что этот запрет не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страны.
"Мы не выражаем взглядов относительно правильности политики", - отметил председатель суда Джон Робертс.
Он добавил, что правительство довольно обосновало запрет соображениями национальной безопасности, приказ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также принять его мог любой президент.
Решение Верховного суда означает, что теряют силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот приказ.
"Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау!" - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Напомним, первый антимиграционный приказ Трампа, подписанный сразу после его вступления в должность в январе 2017 года, заблокировали судьи. Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017 года, однако он тоже стал предметом судебного разбирательства. В июне того же года главный суд США частично позволил его применение сроком на 90 дней. После того, как приказ утратил силу в сентябре Трамп подписал еще один, уже третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован.
Согласно последнему указу, въезд в США запрещен большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Трамп аргументировал необходимость этого запрета соображениями национальной безопасности.