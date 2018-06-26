Суд установил, что запрет на въезд для граждан некоторых стран не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страны

Инициативу Трампа поддержали пять судей, четверо высказались против, сообщает DW.

Суд установил, что этот запрет не является дискриминацией на религиозной почве и не затрагивает конституцию страны.

"Мы не выражаем взглядов относительно правильности политики" , - отметил председатель суда Джон Робертс.

Он добавил, что правительство довольно обосновало запрет соображениями национальной безопасности, приказ издан в рамках полномочий исполнительной власти, а также принять его мог любой президент.

Решение Верховного суда означает, что теряют силу постановления судов низших инстанций, которые блокировали этот приказ.

"Верховный суд поддержал запрет на въезд. Вау!" - написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, первый антимиграционный приказ Трампа , подписанный сразу после его вступления в должность в январе 2017 года, заблокировали судьи . Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017 года , однако он тоже стал предметом судебного разбирательства . В июне того же года главный суд США частично позволил его применение сроком на 90 дней. После того, как приказ утратил силу в сентябре Трамп подписал еще один , уже третий вариант запрета, но в октябре он был также заблокирован .