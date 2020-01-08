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Правительство Украины запретило полеты в Иран
08.01.2020 12:47
Украина временно запретила полеты украинских авиакомпаний в Иран
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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