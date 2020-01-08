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Путин направил Зеленскому соболезнования из-за крушения украинского самолета в Иране
08.01.2020 13:23
Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой украинского авиалайнера
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Теги:
политика
события
украина
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