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Путин направил Зеленскому соболезнования из-за крушения украинского самолета в Иране
08.01.2020 13:23
Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой украинского авиалайнера Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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