Официальный Телеграм канал президента Украины Владимира Зеленского сообщает, что глава государства прервал свой отдых в Омане и дал указания генеральному прокурору Руслану Рябошапци на предмет того, как Рябошапка должна отреагировать на авиационном происшествии с самолетом Boeing 737-800, государственный и регистрационный знак UR-PSR эксплуатируемого "Международными авиалиниями Украины" и который 8 января 2020 потерпел катастрофу при вылете из международного аэропорта Тегерана:

"Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту". - Говорится в сообщении.

В связи с этим редакция Интернет-издание Naspravdi.today обращает внимание пресс-секретаря президента Юлии Мендель на то, что генеральный прокурор не подчинен президенту Украины и президент Украины, как и любой другой орган государственной власти не может предоставлять никаких поручений генеральному прокурору. Как сказано в решении Конституционного Суда Украины 14 июня 2001 № 8-рп / 2001 (дело о поручении Генеральной прокуратуре Украины):

"Прокуратура України становить єдину систему, яку очолює Генеральний прокурор України. Він призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади (пункт 25 частини першої статті 85, пункт 11 частини першої статті 106, частина перша статті 122 Конституції України). Проте з такого способу призначення Генерального прокурора України на посаду та звільнення його з посади не випливають відносини підпорядкованості органів прокуратури України іншим органам державної влади, зокрема тим, які здійснюють повноваження щодо призначення на посаду та звільненням з посади Генерального прокурора України".

Конечно, общеизвестной является то обстоятельство, что Руслан Рябошапка - это просто мелкий клерк в Офисе президента, которого заместители Андрея Богдана гоняют и в хвост, и в гриву. Но об этом совсем не обязательно сообщать в официальном Телеграм-канале президента Украины.

Во-вторых, в Украине с 20 ноября 2012 уголовных производства не открываются, а регистрируются в Едином государственном реестре досудебных расследований. В-третьих, никакая "следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию" не может быть создана даже если ее возглавить пожелает такой известный специалист в области авиационной безопасности как Владимир Зеленский. Расследование авиационных происшествий с воздушными судами, зарегистрированными в Украине или такими, которые произошли на территории Украины, осуществляет исключительно один орган - Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Создание любых других следственных комиссий является грубым нарушением "Воздушного кодекса Украины", а выводы подобных комиссий являются ничтожными. Сообщает издание.

Офис генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы Boeing-737 в Тегеране, в результате которой погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

Прокуроры будут работать над установлением фактов, которые привели к катастрофе.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей".

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. Президент Владимир Зеленский написал, что все, кто находился на борту, погибли. По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко, в результате катастрофы погибли 11 граждан Украины.

По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Отметим, больше всех отличилось посольство Украины в Иране.

Напомним, посольство Украины в Иране убрало со своего сайта новость, в которой говорится, что ни теракт, ни ракета не виноваты в падении самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, который летел из Тегерана в Киев.

В сети остался скрин этого заявления.

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.

"Конечно, если мы хотим серьезно подойти к вопросу, то ответы могут быть получены только после расследования, которое быстро выяснит причины катастрофы. Но при беглом взгляде на обстоятельства мы понимаем, что есть две основные возможности", - сказал он. "Первая - это бомба на борту, которая работает на таймере или на датчике-барометре, взрываясь, когда самолет выходит на определенную высоту. Ну и вторая возможность - что была техническая неполадка, о которой мы пока не знаем. К сожалению, из того что я вижу, это выглядит менее возможным. Но я говорю это с осторожностью. Нужно, конечно, разобраться, что произошло", - отметил знаток.

По его словам, на работу Бен Гуриона и других аэропортов подобные катастрофы не влияют.

"Только если после выяснений причин катастрофы авиационные компании не будут вынуждены принять какие-то изменения", - уточнил знаток.

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