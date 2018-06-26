Народный депутат Евгений Мураев считает, что президент Украины Петр Порошенко боится проведения любых выборов, так как видит реальное положение дел в рейтинге президентских симпатий украинцев. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NEWSONE .

"Если я не ошибаюсь, нужно еще проверить Конституцию, если Порошенок сам сложит полномочия, то принимать участие в внеочередных выборах президента он не имеет права. Поэтому я бы на это не рассчитывал. Но уверяю, что Порошенко боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и как бы он не витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране и любовь людей к нему", - сказал народный депутат.

Мураев отметил, что внеочередные парламентские выборы не могут пройти за полгода до президентских выборов. Таким образом, голосование должно пройти в этот срок.

"Но, насколько я знаю, власть президента сейчас рассуждает о том, что выборы можно назначить за полгода. Поэтому вполне вероятно, что в конце августа он попытается это сделать, используя весь свой админресурс, Администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат, получить максимальное количество мест в парламенте", - резюмировал парламентарий.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Украины Евгений Мураев подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного суда на президента Петра Порошенко из-за того, что тот не подписал изменения в закон "О банках и банковской деятельности", который ранее приняла Верховная Рада.

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