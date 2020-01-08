Украина официально запретила всем своим авиакомпаниям полеты в небе Ирана с 9 января 00:00.

Запрет будет действовать до выяснения причин катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ, который потерпел крушение сегодня утром в Тегеране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00 до выяснения причин катастрофы, - написал Гончарук.

Он также отметил, что государство предоставит семьям погибших пассажиров необходимую помощь. Напомню, что по сообщению МАУ, самолет Boeing 737-800 NG был новым, а 6 января прошел последнее плановое техническое обслуживание, - акцентировал премьер.





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