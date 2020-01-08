Пассажирский лайнер украинской авиакомпании МАУ в среду, 8 января, разбился близко иранской столицы через несколько минут после взлета.

На табло радара видно, как самолет поднимается в небо, но через три минуты теряет высоту и на восьмой минуте исчезает с экранов радаров. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вскоре после крушения Сети появляется видео с якобы украинским самолетом, на которых охваченный огнем объект быстро снижается и взрывается при столкновении с землей. По словам одного из свидетелей, сначала было слышно взрыв, а, приблизившись к месту катастрофы, он увидел разбросанные вокруг обломки самолета и пассажиров. Украинский лайнер разбился в 60 км к юго-западу от Тегерана.

Его обломками усеяны около двух гектаров территории. На месте катастрофы работают 22 поисковых группы и 2 вертолета. Тела погибших перевозят в локальный центр неотложной помощи. Судмедэксперты говорят: распознать погибших будет крайне трудно, ведь все тела очень сильно обгорели.





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