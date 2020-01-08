На украинском Национальном радио заявили - "слава Господу, там было только 15 украинцев". Об этом рассказал известный блогер и общественно-политический деятель Анатолий Шарий.

"Наш источник в ОП сообщил, что ситуация с разбившимся самолетом МАУ очень сложная. Посольство США затребовало от украинской стороны публичного давления на Иран.

Украина затребует участия в расследование крушения самолета и создание международной комиссии.

Уже известна позиция официальных властей Ирана отказавшихся передавать чёрные ящики Украине и представителям компании Boeing с разбившегося самолета. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Тегерана." - Заявил Телеграм-канал Резидент.

Украина готова поддерживать и помогать семьям украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Украина будет предоставлять всю необходимую поддержку и помощь родственникам и близким погибших граждан Украины. Для получения оперативной информации и консульской поддержки они могут обращаться по телефону оперативно-кризисной группы Департамента консульской службы МИД Украины +380 44 238 16 57", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина также готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции.

Власти Ирана заявили, что не будут передавать самолетостроительной компании Boeing черные ящики, найденные на месте крушения украинского самолёта.

"Пока не ясно, куда будут направлены черные ящики для их дальнейшей расшифровки и анализа", - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Вокруг этого уже разгоняют конспирологию - мол, раз не отдают, то есть что скрывать.

"Но, с другой стороны, вполне понятно почему Иран не хочет отдавать ящики американской компании. Иран и США находятся на грани войны, а потому у иранцев к американскому Boeing по очевидным причинам доверия нет. А потому и ящики им не отдают. В данном случае важно, чтоб была создана международная комиссия для расследования причин гибели." - Сообщает Телеграм-канал Политика Страны.

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. Президент Владимир Зеленский написал, что все, кто находился на борту, погибли.

По предварительным данным, в самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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