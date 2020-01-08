Об этом сообщает Balcan Insight.

"Румыния и Хорватия присоединились к другим европейским странам в решении вывести свои войска из Ирака после эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за ликвидации США иранского генерала", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Румынии ранее объявило о "временном прекращении" участия в миссии по обучению иракских военных.

По данным министерства, 14 военнослужащих Румынии, находившихся на выполнении миссии в Ираке, были временно перемещены на другую базу коалиции [НАТО].

Министерство обороны Хорватии заявило во вторник, что в соответствии с решением НАТО о передислокации своей миссии из Ирака в Кувейт, хорватские военные были перемещены в Кувейт. Четырнадцать хорватских военных были передислоцированы в Кувейт, а семь членов второго хорватского контингента, задача которых закончилась, вернутся в Хорватию.

Как сообщалось, своих военных из Ирака выводят Германия и Словакия.

Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

В ночь на пятницу 3 января командующий элитными силами «Эль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были ликвидированы ракетным ударом близко аэропорта Багдада в Ираке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда «Эль-Кудс» генерала Сулеймани как «акт международного терроризма со стороны США».

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