Сильные проливные дожди обрушились на ряд китайских провинций, в результате чего пострадали десятки тысяч человек, также нанесен большой экономический убыток. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

По данным управления гражданской администрации провинции Шаньдун на востоке Китая, около 91 тыс. жителей шести городов этой провинции оказались во власти наводнений, вызванных ливнями, обрушившимися на провинцию с понедельника.

По состоянию на 14:00 вторника в результате проливных дождей пострадали 6800 га сельхозугодий и более 500 домов, нанесенный ими экономический убыток оценивается в 193 млн юаней (29,5 млн долл. США - ред).

С минувшей субботы сильные ливни обрушились на 15 городов и округов провинции Сычуань на юго-западе Китая, в результате чего из зоны бедствия были эвакуированы более 8800 человек.

Местные правительства принимают разные меры по борьбе с проливными дождями.



Как сообщал в ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района заявили, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая, административно подчиненных 3 городам, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.

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