В день памяти Собора Пресвятой Богородицы представители УПЦ вознесли заупокойные молитвы о погибших при крушении самолета МАУ.

8 января 2020 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, совершая Божественную литургию в столичном храме в честь Рождества Христова, помолился об упокоении погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщили на странице УПЦ в Facebook .

Также, по сообщению пресс-службы УПЦ в Facebook , сугубые молитвы о погибших совершили митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в сослужении с епископом Переяслав-Хмельницким Дионисием (Пилипчуком) и епископом Згуровским Амвросием (Вайнагием).

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