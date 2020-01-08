|Войска США на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность - CNN
|08.01.2020 15:25
|
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
"Вооруженные силы США и батареи противовоздушной обороны на Ближнем Востоке в понедельник были приведены в боевую готовность, чтобы отразить возможную атаку иранских беспилотников на фоне сообщения разведки о такой угрозе", - сообщили источники CNN.
По данным источников, в последние дни разведка США заметила передвижения военной техники Ирана, в частности дронов и баллистических ракет. Это может свидетельствовать как о попытке Тегерана уберечься от возможного авиаудара со стороны США, так и о намерении нанести удар по американским объектам.
Официально информация еще не подтверждалась.
Иран использовал беспилотники ранее несколько раз, включая атаку на саудовские нефтяные заводы в прошлом году. Хотя американские силы уже несколько дней назад повысили бдительность, они еще более усилили боевую готовность в понедельник, сообщили чиновники.
Как сообщал Укринформ, ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о «жестокой мести» США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.
Ряд европейских стран, в частности Германия, Румыния, Словакия, Хорватия, заявили о выводе своих военных из Ирака