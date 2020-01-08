Каким мифам о сыре не стоит верить?

1. Жирность сыра

Считается, что сыры имеют повышенный уровень жира в составе что становится угрозу для человеческого организма и откладывается лишним весом на теле. На самом деле, животный жир, который содержится в сыре, хорошо усваивается и дает энергию.

2. Сыр – причина аллергии

Те, кто знает о своей непереносимости лактозы, старается избежать и употребления сыров. На самом деле, некоторые из них можно продолжать есть, так как в процессе вызревания сыра лактобактерии погибают и не вызывают симптомов аллергии.

3. Сыр любят мыши

На самом деле, эти грызуны любят сыр не больше других продуктов. Наверное, с большим удовольствием они покусятся на черствый сухарик, чем на ломтик пармезана. Традиция подкладывать сыр в мышеловки была начата сыроделами в древние времена, просто этот продукт был у них в избытке.

4. Дырки в сыре

Считалось раньше, что дырки в сыре – результат выделения углекислого газа молочными бактериями. Швейцарские ученые выяснили, что на самом деле полости внутри сырной массы из-за содержания в молоке микрочастиц соломы, которые провоцируют выделение газов.

5. Плесень на сыре

Благородная плесень на сыре – результат воздействия на него специального грибка, который подсаживают в сыр и выращивают внутри него. Также для более активных процессов распространения плесени в сыр вводят кислород.

6. Настоящий сыр

Дорогой сыр, который продается в супермаркетах, не всегда является натуральным. Некоторые сорта сыра должны иметь на упаковке отметку о лицензионной регистрации и множество других знаков отличия. Все остальное – подделка.

7. Хранение сыра

Считается, что сыр лучше только хранить, завернутым в пищевой полиэтилен. На самом деле, без доступа воздуха сыр портится, теряет свои вкусовые качества и может стать причиной отравления. Лучше хранить сыр в «дышащем» пергаменте, который будет удерживать лишнюю влагу и пропускать кислород.

8. Сыр — неполезный продукт

Диетологи то и дело настаивают, что употребление сыра – плохая привычка из-за его вреда. Однако, содержание в сыре пробиотиков и большого количества белка делает его неотъемлемой частью полноценного рациона.

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