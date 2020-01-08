Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в среду официально открыли газопровод "Турецкий поток". Передаёт РИА.

Лидеры вместе приняли участие в церемонии ввода газопровода в эксплуатацию, которая состоялась в Стамбуле. В торжественной церемонии приняли участие также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Выступая на официальной церемонии открытия газопровода, Путин отметил, что это является важным событием не только для РФ и Турции, но и для только европейского континента.

"Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств южной Европы, для только европейского континента", - сказал президент РФ.

Он также подчеркнул, что успешная реализация совместного масштабного проекта "Турецкий поток" наглядно свидетельствует о том, что успешное российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые и осязаемые результаты.

"Турецкий поток" - один из наиболее крупных совместных российско-турецких энергетических проектов последнего времени. Он предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

По информации в материалах к визиту Путина в Стамбул, морской участок системы, состоящей из двух параллельных ниток в Чёрном море, построила компания South Stream Transport B.V. Маршрут обеих этих ниток морского участка газопровода начинается у Анапы и заканчивается у турецкого населённого пункта Кыйыкей в 100 километрах от Стамбула. Согласно информационным материалам, длина каждой нитки составляет около 930 километров, для каждой было использовано более 75 тысяч труб диаметром 81,3 сантиметра и весом около 9 тонн каждая; максимальная бездна их укладки - 2,2 тысячи метров.

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