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В Броварах мужчина с ребенком залез на крышу
08.01.2020 15:50
В Броварах сняли с крыши неадекватного мужчину с ребенком Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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