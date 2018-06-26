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Денисовой отказали во встрече с Сущенко
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26.06.2018 19:50
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что часто
обращалась с просьбой посетить в российской тюрьме украинского
политзаключенного, журналиста Романа Сущенко, но ей отказывали.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисову не
пустили к Сущенко Фото: Людмила Денісова / Facebook "Я сделала все
для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко. Все необходимые
документы предоставила еще 14 июня. На следующий день, 15 июня, я
получила согласие Московского горсуда на посещение Романа. Копию
этого разрешения направила в "Лефортово" в тот же день. 18 июня в
9.00 предоставила документы в "Лефортово". В 14.30 мне было
отказано во встрече с Романом без каких-либо объяснений", –
написала Денисова.Она отметила, что 20 июня вновь обратилась в
Московский городской суд."Встречи с председателем суда, мои
ежечасные звонки, письма с просьбой ускорить решение результата не
дали. Сегодня, 26 июня, в 9.00 встретилась с заместителем
председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он
сказал, что "вопрос по разрешению очень сложный, но он обязательно
примет решение сегодня после 15.00". Сейчас решение есть. Во
встрече с Романом Сущенко мне отказано", – заявила
омбудсмен.Денисова отметила, что президент РФ Владимир Путин
предоставил ей гарантии доступа к украинским политзаключенным в
России и Крыму. Она добавила, что российский омбудсмен Татьяна
Москалькова не может добиться выполнения этих гарантий."Уже две
недели я жду реализации данных мне гарантий государственными
органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни
одного из удерживаемых украинцев, к которым мне гарантирован
беспрепятственный доступ. Я обращаюсь к руководителю администрации
президента РФ Антону Вайно с просьбой о разблокировании реализации
этих гарантий! Господа! Очень вас прошу контакты лица, принимающего
решения по выполнению гарантий, предоставленных мне президентом
Российской Федерации!" – написала омбудсмен.
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1992901374115935
Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября
2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником
украинской военной разведки. Против него открыли уголовное
дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом
режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам
колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает
себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный
приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12
годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты
Сущенко обжаловали приговор.9 июня президент Украины Петр
Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным.
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