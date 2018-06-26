Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что часто обращалась с просьбой посетить в российской тюрьме украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко, но ей отказывали. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Денисову не пустили к Сущенко Фото: Людмила Денісова / Facebook "Я сделала все для того, чтобы встретиться с Романом Сущенко. Все необходимые документы предоставила еще 14 июня. На следующий день, 15 июня, я получила согласие Московского горсуда на посещение Романа. Копию этого разрешения направила в "Лефортово" в тот же день. 18 июня в 9.00 предоставила документы в "Лефортово". В 14.30 мне было отказано во встрече с Романом без каких-либо объяснений", – написала Денисова.Она отметила, что 20 июня вновь обратилась в Московский городской суд."Встречи с председателем суда, мои ежечасные звонки, письма с просьбой ускорить решение результата не дали. Сегодня, 26 июня, в 9.00 встретилась с заместителем председателя суда Фоминым, который должен принять решение. Он сказал, что "вопрос по разрешению очень сложный, но он обязательно примет решение сегодня после 15.00". Сейчас решение есть. Во встрече с Романом Сущенко мне отказано", – заявила омбудсмен.Денисова отметила, что президент РФ Владимир Путин предоставил ей гарантии доступа к украинским политзаключенным в России и Крыму. Она добавила, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова не может добиться выполнения этих гарантий."Уже две недели я жду реализации данных мне гарантий государственными органами исполнительной власти РФ. На эту минуту я не увидела ни одного из удерживаемых украинцев, к которым мне гарантирован беспрепятственный доступ. Я обращаюсь к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой о разблокировании реализации этих гарантий! Господа! Очень вас прошу контакты лица, принимающего решения по выполнению гарантий, предоставленных мне президентом Российской Федерации!" – написала омбудсмен. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1992901374115935 Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против него открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Обвинение просило приговорить журналиста к 14 годам колонии. В последнем слове украинец сказал, что не признает себя виновным, и попросил суд вынести оправдательный приговор.4 июня суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.5 июня адвокаты Сущенко обжаловали приговор.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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