Боевики “ЛНР“ не соблюдают Минские соглашения и размещают тяжелое вооружение вне зон отвода и за пределами мест, выделенных для хранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ в отчете от 7 января сообщили, что 4 января беспилотник зафиксировал на полигоне в районе Миусинска (временно неподконтрольные правительству Украины территории) 7 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град“, которые были размещены с нарушением линий отвода.

В тот же день мини-БПЛА зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, на полигоне в районе Миусинска зафиксировано 10 самоходных гаубиц 2С1 „Гвоздика“, 12 буксируемых гаубиц Д-30 „Лягушка“ и 3 танка Т-64. Кроме того, неподалеку от Хрустального обнаружены 10 гаубиц 2А65 „Мста-Б“, 8 гаубиц 2A36 „Гиацинт-Б“ и 10 танков Т-64

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