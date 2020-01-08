Вчора Меган Маркл і принц Гаррі вперше вийшли у світ в Новому році після різдвяних канікул в Канаді. Герцоги відвідали Будинок Канади (урядова установа Канади в Лондоні), щоб висловити подяку країні за гостинність. В офіційному Instagram Сассекських з'явилося відео із зустрічі з Верховним комісаром Канади в Великобританії Джаніс Шаретт і персоналом Будинку.







38-річна герцогиня Сассекська вийшла в світ у вовняному пальто Stella Mccartney, спідниці Massimo Dutti і оксамитових човниках Jimmy Choo. Завершенням образу стали прикраси турецького бренду Kismet by Milka.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TOP. (@cam_mood) 7 Січ 2020 р. о 10:04 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Glamour_Russia (@glamour_russia) 7 Січ 2020 р. о 7:35 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Royal Addicted (@royal.addicted) 7 Січ 2020 р. о 10:23 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle & her Style (@meghan_inspiration) 7 Січ 2020 р. о 10:00 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex) 7 Січ 2020 р. о 8:58 PST



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Meghan Markle (@meghan_update) 7 Січ 2020 р. о 9:13 PST

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