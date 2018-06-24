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Каким банкам в Украине разрешили выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам
24.06.2018 15:09
Каким банкам в Украине разрешили выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам В Минфине Украины определены уполномоченные банки, которые будут осуществлять бюджетные выплаты.

Речь идет о следующих выплатах: денежная помощь, заработная плата бюджетникам и пенсии.

Определились 34 банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Кредобанк, Идея Банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-банк (Украина), Пиреус Банк МКБ, ОТП Банк, банк «Альянс», Индустриалбанк, банк «Львів», МТБ Банк, «Південний», ПУМБ, Полтава-банк, банк «Грант», Скай Банк, Мегабанк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриалбанк, Universal Bank, Радабанк, «Кредит Днепр», банк «Восток», Банк инвестиций и сбережений, Мотор-банк, банк «Конкорд», Аккордбанк, Кристалбанк.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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