Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.

“Примерно в 5.30 вечера по восточноамериканскому времени (00.30 по киевскому времени) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке“, - заявил Хоффман.

По его словам, ракеты были запущены из Ирана.

“Их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба“, - подчеркнул представитель Пентагона.

Он пообещал, что США предпримут “все необходимые меры“ для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

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