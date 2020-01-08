Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

По отношению к гривне девальвировали все мировые валюты, в том числе американский доллар — на 14,5%, евро — на 16,2%, китайский юань — на 15,6%, польский злотый — на 15,3%, британский фунт — на 11,8% и швейцарский франк — на 12,9%.

"Меньше только за 2019 год относительно украинской валюты снизились обменные курсы российского рубля и египетского фунта (по — 4,5%), а также таиландского бата (— 7%) и малавийской пятнашки (— 9,3%)", — добавляют в Нацбанке .

Если сравнивать курсы валют в конце 2019 года с теми, которые были в конце нового экономического кризиса в Украине четыре года назад, то многие валюты стран, являющихся крупнейшими торговыми партнерами Украины, выросли в цене (по отношению к гривне). В то же время относительно некоторых валют гривна выросла даже в разрезе четырех лет.

"За период 2016-2019 годов относительно украинской денежной единицы снизились в цене валюты США (—1,5%), Китая (—8,2%), Индии (—8,7%), Великобритании (—12,3%), Беларуси (—12,5%), Турции (—51,7%), Египта (—51,8%), Сирии (—63,9%), Аргентины (—78,7%)", — добавили в Нацбанке.

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