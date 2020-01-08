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К посольству Ирана в Киеве начали приносить цветы
08.01.2020 18:16
В Киеве в связи с авиакатастрофой люди несут цветы к посольству Ирана Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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