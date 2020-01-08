|Цифровизация в Украине: Что нас ждет в 2020 году
|08.01.2020 18:29
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В Украине продолжается масштабная цифровизация. Некоторые новшества мы уже опробовали на себе, а некоторые власть только планирует внедрять. О новинках цифровизации пишет Сегодня.
Документы в смартфоне
В декабре началось тестирование приложения “Дия“.
Теперь украинцы смогут не возить с собой водительские права и техпаспорт, а перенести документы в свой телефон.
Чтобы документы попали в приложение, его необходимо будет скачать и пройти идентификацию.
Кабмин планирует добавить в приложение и студенческие, а также идентификационные номера и паспорта.
Тестирование закончится в ближайшее время и приложение будет доступно для скачивания.
Цифровые трудовые
Бумажные трудовые книжки в ближайшем будущем заменят на электронные. Работодатели теперь будут заполнять информацию о сотруднике в электронном реестре.
В то же время, привычные бумажные трудовые отбирать и утилизировать не будут. Они будут функционировать и при желании сотрудника работодатель будет заполнять и их .
Цифровая грамотность
53% украинцев имеют плохие цифровые навыки. Поэтому Министерство цифровой трансформации придумало план, как приучать украинцев к диджитализации.
В январе 2020 года планируют запустить образовательную онлайн-платформу “Дия. Цифровое образование“.
Обучающая программа состоит из 5 курсов. Программа рассчитана на различную аудиторию, ее покажут в формате сериала.
Изначально на появятся три курса:
- базовый курс;
- курс цифровой грамотности для учителей;
- курс для родителей “Онлайн безопасность для детей“.
После каждой серии нужно будет проходить тестирование, после чего откроется следующая.
Е-малыш
В Харькове стартовала программа е-малыш.
Теперь родители могут получить шесть услуг, написав только одно заявление - регистрация рождения дитя, назначение помощи при рождении ребенка, определение гражданства ребенка и т.д.).
Е-малыш предполагает десять услуг. Пока сервис работает лишь в Харькове, но в ближайшее время планируют запустить и в других крупных городах страны.
5G в Украине
Скорее только, 5G в Украине в этом году может и не заработать, поскольку сначала нужно разобраться с полным внедрением 3G-4G.
Речь идет об использовании 5G не сколько рядовыми гражданами, сколько промышленностью, поскольку главное преимущество 5G — это огромная скорость передачи данных.
Цифровизация для верующих
В ближайшем времени планируется запуск приложения “Моя церковь“.
Оно будет доступно для операционных систем iOS и Android.
“Это приложение “Моя церковь“, где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации“, – рассказал спикер ПЦУ архиерей Черниговский и Нежинский Евстратий.