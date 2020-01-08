В Украине продолжается масштабная цифровизация. Некоторые новшества мы уже опробовали на себе, а некоторые власть только планирует внедрять. О новинках цифровизации пишет Сегодня.

Документы в смартфоне

В декабре началось тестирование приложения “Дия“.

Теперь украинцы смогут не возить с собой водительские права и техпаспорт, а перенести документы в свой телефон.

Чтобы документы попали в приложение, его необходимо будет скачать и пройти идентификацию.

Кабмин планирует добавить в приложение и студенческие, а также идентификационные номера и паспорта.

Тестирование закончится в ближайшее время и приложение будет доступно для скачивания.

Цифровые трудовые

Бумажные трудовые книжки в ближайшем будущем заменят на электронные. Работодатели теперь будут заполнять информацию о сотруднике в электронном реестре.

В то же время, привычные бумажные трудовые отбирать и утилизировать не будут. Они будут функционировать и при желании сотрудника работодатель будет заполнять и их .

Цифровая грамотность

53% украинцев имеют плохие цифровые навыки. Поэтому Министерство цифровой трансформации придумало план, как приучать украинцев к диджитализации.

В январе 2020 года планируют запустить образовательную онлайн-платформу “Дия. Цифровое образование“.

Обучающая программа состоит из 5 курсов. Программа рассчитана на различную аудиторию, ее покажут в формате сериала.

Изначально на появятся три курса:

- базовый курс;

- курс цифровой грамотности для учителей;

- курс для родителей “Онлайн безопасность для детей“.

После каждой серии нужно будет проходить тестирование, после чего откроется следующая.

Е-малыш

В Харькове стартовала программа е-малыш.

Теперь родители могут получить шесть услуг, написав только одно заявление - регистрация рождения дитя, назначение помощи при рождении ребенка, определение гражданства ребенка и т.д.).

Е-малыш предполагает десять услуг. Пока сервис работает лишь в Харькове, но в ближайшее время планируют запустить и в других крупных городах страны.

5G в Украине

Скорее только, 5G в Украине в этом году может и не заработать, поскольку сначала нужно разобраться с полным внедрением 3G-4G.

Речь идет об использовании 5G не сколько рядовыми гражданами, сколько промышленностью, поскольку главное преимущество 5G — это огромная скорость передачи данных.

Цифровизация для верующих

В ближайшем времени планируется запуск приложения “Моя церковь“.

Оно будет доступно для операционных систем iOS и Android.

“Это приложение “Моя церковь“, где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации“, – рассказал спикер ПЦУ архиерей Черниговский и Нежинский Евстратий.

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