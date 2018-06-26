По данным николаевских специалистов, причиной смерти ребенка стали сепсис и полиорганная недостаточность, а не корь, как сообщали в Минздраве. Специалисты установили причину смерти ребенка Фото: pixabay.com "По данным государственного учреждения "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы, ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания", – утверждают в облздраве.Уточненная информация о причине смерти ребенка отправлена в Центр общественного здоровья Минздрава с копиями подтверждающих документов, сказано в сообщении.26 июня в сводке Министерства здравоохранения за прошлую неделю упоминалось о смерти восьмилетнего жителя Николаевской области от кори. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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