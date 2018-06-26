По данным николаевских специалистов, причиной смерти ребенка стали
сепсис и полиорганная недостаточность, а не корь, как сообщали в
Минздраве. Специалисты установили причину смерти ребенка Фото:
pixabay.com "По данным государственного учреждения "Николаевский
областной лабораторный центр Минздрава Украины" и главного врача
Николаевской областной инфекционной больницы, ребенок умер от
сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического
заболевания", – утверждают в облздраве.Уточненная информация о
причине смерти ребенка отправлена в Центр общественного здоровья
Минздрава с копиями подтверждающих документов, сказано в
сообщении.26 июня в сводке Министерства здравоохранения за прошлую
неделю упоминалось о смерти восьмилетнего жителя Николаевской
области от кори.
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