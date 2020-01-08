Январское море в Одессе: «туша» Delfi, моржи на Ланжероне и некрасивый Чкаловский пляж RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Киевляне в январе получат новые платежки за электричество • Цифровизация в Украине: Что нас ждет в 2020 году • ТОП-5 блюд на старый Новый год • Иран применил баллистические ракеты - Пентагон • В прошлом году Украина обновила исторический рекорд импорта бананов • "ЛНР" вывела из мест хранения десятки танков, гаубиц и "Градов" – ОБСЕ • Мифы о сыревсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Одесса, зима, пляжи, Черное море. Январское море в Одессе: «туша» Delfi, моржи на Ланжероне и некрасивый Чкаловский пляж 41Одесса, зима, пляжи, Черное море. Денек сегодня выдался морозный и солнечный, и корреспондент издания «Думская» решил прогуляться возле моря. Первый в этом году репортаж с одесского побережья.

«Прогуливающихся вдоль январского моря оказалось немного — рабочий день как никак. Больше всего пляжников мы встретили на Ланжероне. Пока редкие смельчаки окунаются в студеную воду, большинство забавляется, прикармливая чаек.

Ресторанчики в большинстве своем пустуют. Да и зачем сидеть в четырех стенах, если можно прогуляться по Трассе здоровья, любуясь морем и не по-зимнему зелеными склонами.

Кстати, «тушу» выбросившегося на берег танкера Delfi так никто и не убрал. Поток любителей селфи возле кораблекрушения заметно снизился, но все равно желающих сделать фото возле танкера немало.

Прошлись мы и вдоль неприглядного Чкаловского пляжа, отданного городскими властями под застройку коттеджами. Жалкое зрелище».

Автор Александр Гиманов Фоторепортажи Популярные теги искусство, церковь, политики, вера, технологии, протесты, пейзажи, туризм, живопись, катастрофы, суд, футбол, Львов, Россия, Александр Зубко, война, тест-драйв, солдат, ВМС, Дмитрий Дятлов, авиация, акции, митинги, выставки, Порошенко, женщины, Карпаты, фотоконкурсы, парады, архитектура, Майдан, корабли, военная техника, люди, Сергей Смоленцев, ЗСУ, джаз, Нацгвардия, природа, ВСУ, фотоподборки, культура, транспорт, фестивали, экология, дети, столкновения, фотографы, история, Саакашвили, стихийные бедствия, марш, беспорядки, традиции, Путин, милиция, заводы, Киев, НАТО, АТО, #Євромайдан, учения, США, Донбасс, самолеты, бизнес, общество, мода, оккупация, портрет, уикенд, Новый Год, Шахтер, соревнования, праздники, юмор, фотопроект, передовая, город, полиция, политика, зима, пляжи, Динамо, Львів, знаменитости, депутаты, кошки, Одесса, досуг, животные, мир, музыка, автомобили, путешествия, Верховная Рада, дизайн, фотография, выборы, спорт Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец искусство, церковь, политики, вера, технологии, протесты, пейзажи, туризм, живопись, катастрофы, суд, футбол, Львов, Россия, Александр Зубко, война, тест-драйв, солдат, ВМС, Дмитрий Дятлов, авиация, акции, митинги, выставки, Порошенко, женщины, Карпаты, фотоконкурсы, парады, архитектура, Майдан, корабли, военная техника, люди, Сергей Смоленцев, ЗСУ, джаз, Нацгвардия, природа, ВСУ, фотоподборки, культура, транспорт, фестивали, экология, дети, столкновения, фотографы, история, Саакашвили, стихийные бедствия, марш, беспорядки, традиции, Путин, милиция, заводы, Киев, НАТО, АТО, #Євромайдан, учения, США, Донбасс, самолеты, бизнес, общество, мода, оккупация, портрет, уикенд, Новый Год, Шахтер, соревнования, праздники, юмор, фотопроект, передовая, город, полиция, политика, зима, пляжи, Динамо, Львів, знаменитости, депутаты, кошки, Одесса, досуг, животные, мир, музыка, автомобили, путешествия, Верховная Рада, дизайн, фотография, выборы, спортЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи dumskaya.net Одесса, Украина 08.01.2020



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