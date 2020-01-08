Он подтвердил, что «ни один американец не пострадал в результате атаки Ирана на объекты в Ираке»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ответят на действия Ирана новыми экономическими санкциями. Об этом он сказал сегодня в Белом доме.

«Пока я президент США, Иран никогда не получит ядерное оружие», – начал Трамп свое выступление.

Он подтвердил, что «ни один американец не пострадал в результате атаки Ирана на объекты в Ираке». «Наши базы получили лишь минимальный урон», – сказал Трамп.

Президент США отметил, что Иран, похоже, не собирается больше предпринимать никаких действий. «Похоже, что Иран сдерживается, и это хорошо», – заявил Трамп.

Он также сказал, что США слишком долго терпели деструктивную политику Ирана на Ближнем Востоке, «этому нужно положить конец».

Трамп также оправдал убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По словам президента США, из-за Сулеймани погибли и получили ранения тысячи американских военных. Он также организовал набег на посольство США в Ираке, добавил Трамп.

«США наложат новые экономические санкции на Иран», – заявил американский руководитель.

Он также отметил, что необходимо достичь такого соглашения с Ираном, которое принесло бы мир в регион.

«Мы хотим, чтобы у вас было прекрасное будущее, мирное, гармоничное. США готовы в этом помочь», – обратился Трамп к властям Ирана.

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