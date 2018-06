Более 3000 гектаров леса и 22 сооружения уничтожил пожар в северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает со ссылкой на The Weather Channel. Власти призвали людей экономить воду, чтобы ее можно было использовать для тушения огня.



Под угрозой уничтожения 600 сооружений, по состоянию на сейчас эвакуировано почти 3000 жителей.



"Я никогда не видел такого огня", - заявил житель долины Гиги Армитаж.



Низкая влажность и порывистый ветер позволили пожарам быстро распространиться.



В округе Темама также есть проблемы с тушением огня из-за неровной местности и большого количества холмов.



О смерти и травмах не сообщалось.



Напомним, в России свирепствуют лесные пожары в 11 регионах. EXPLOSIVE GROWTH: The #PawneeFire continues to burn out of control near Spring Valley in Lake County, flames have now charred 7,700 acres with no containment. At least 12 structures, incl. homes, have been destroyed. We'll have latest on fire, evacuation orders on @KTVU 10p & 11p pic.twitter.com/hTZBzTa0zQ - Alex Savidge (@AlexSavidgeKTVU) 25 июня 2018 г. This house on Wolf Creek is one of the 10 homes destroyed in the #PawneeFire . My heart goes out to the people of Lake County who have been battling major wildfires for three years in a row. @KPIXtv @joenewsman pic.twitter.com/Q0Tzyt4wJl - Joe Vázquez (@JoeKPIX) 25 июня 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки огня июня destroyed county homes Теги: новости мира