Более 3000 гектаров леса и 22 сооружения уничтожил пожар в
северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено
чрезвычайное положение. Об этом сообщает со ссылкой на The Weather
Channel.
Власти призвали людей экономить воду, чтобы ее можно было
использовать для тушения огня.
Под угрозой уничтожения 600 сооружений, по состоянию на сейчас
эвакуировано почти 3000 жителей.
"Я никогда не видел такого огня", - заявил житель долины Гиги
Армитаж.
Низкая влажность и порывистый ветер позволили пожарам быстро
распространиться.
В округе Темама также есть проблемы с тушением огня из-за неровной
местности и большого количества холмов.
О смерти и травмах не сообщалось.
Напомним, в России свирепствуют лесные пожары в 11 регионах.
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