В результате обстрела американских баз Ираном, который произошел в ночь на 8 января, никто не пострадал. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которую транслировал " 112 Украина ".

По словам Трампа, пострадавших нет. Все американские солдаты – в безопасности, а военным базам причинен минимальный убыток.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", - отметил президент США.

Также Трамп подчеркнул, что американские военные готовы к любому дальнейшему сценарию событий.

Президент Трамп начал выступление. Пообещал, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Говорил, что во время ночной атаки Ирана не пострадал ни один американский военный.

"И это хорошо", - сказал Трамп.

Как будто сам факт обстрела американских баз его отдельно не расстроил. Но слушаем дальше.

"Послушал обращение Трампа к американцам. Все, как я и говорил. США идут на понижение градуса в отношениях с Ираном. Первое - Трамп акцентировал внимание на том, что ни один американский солдат не пострадал при иранском ракетном ударе. Как я уже писал, это результат того, что обстрел был согласован между двумя сторонами. Американских военных на базе не было.

Как согласовывались американские обстрелы Сирии в 2017-2018 годах. Суть балагана: дать Ирану возможность якобы отомстит за убийство генерала Сулеймани. И сохранить лицо для начала переговоров с США. Второе - Трамп сказал о том, что у Америки самая мощная армия в мире, но это не значит, что ее надо использовать. Зато против Ирана введут очередные санкции. Иными словами, напугав планету третьей мировой, США не собираются больше играть в войнушку. И переходят к дипломатии. Третье - Трамп так прямо и сказал, что хочет от Ирана новую ядерную сделку.

Собственно, именно ради этого соглашения и разыгрываемся весь этот цирк. Ну, и мы должны понимать главное. Как и в случае с Сирией и КНДР, имитировать «ястреба» перед Ираном без последствий Трамп может себе позволить только благодаря посреднической роли Путина. Который гарантирует, что все действия Трампа - это фарс. Но в итоге надо дать ему то, что он хочет. А именно - лавры великого миротворца. Собственно, речь Трампа в очередной раз подтвердила: мы имеем дело с «договорняком» в рамках «Большой сделки» Трампа-Путина" - Заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов назвал реакцию президента США Дональда Трампа первым случаем в истории, когда США "проглотили" массированный удар по их военной базе.

Ранее Трамп, комментируя ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке, заявил, что США не хотят использовать свою военную сила, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.

"Заявление Трампа по Ирану. Первый известный мне случай в американской истории: США "проглотили" массированный удар по их военной базе. Трамп не будет отвечать. Или президент уникален. Или Соединенные Штаты уже не те", - написал Никонов на своей странице в Facebook.

"Какой вывод сделал лично я? Войны таки не будет. Будут " серьёзные санкции " против Ирана. ( американский вариант Очень Глубокой Озабоченности). При этом есть один интересный момент: обьявят ли США Россию пособником терроризма или нет? Экстренное заявление Трампа по поводу Ирана - США готовы сотрудничать с Ираном, только откажитесь от поддержки терроризма и обогащения урана;

- США готовы сотрудничать с Ираном в борьбе с ИГИЛ;

- США не нужна ближневосточная нефть, хотя три месяца назад было сказано иначе;

- у США самая сильная армия, но использовать её не обязательно;

- НАТО стоит раскошелиться на Ближний Восток;

- на Иран наложат СЕРЬЁЗНЫЕ САНКЦИИ, но отменят, если поведение поменяется;

- никто на базе не пострадал, спасибо системе предупреждения;

- на базы в Ираке потратили миллиарды, а Ирак скандировал «Смерть Америке!». Неблагодарные. Типичная Украина" - Заявил политический аналитик Руслан Бизяев.

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