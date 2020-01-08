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В Германии запустили Северный поток-2
08.01.2020 20:20
Газ закачивают в нитку газопровода Eugal.

crop_08.01.2020

В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа. При этом, строительство остальной части газопровода приостановлено.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Газ закачивают в нитку газопровода Eugal из трубопровода Nel.

Таким образом планируется поддержание газопровода в рабочем состояния. В то же время, Газпром терпит убытки, поскольку Eugal используют лишь частично, а оплачивают весь.

Пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер утверждает, что мощности Eugal забронированы на долгий срок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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