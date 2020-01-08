|В Германии запустили Северный поток-2
|08.01.2020 20:20
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В Германии по газопроводу Северный поток-2 запустили транспортировку газа. При этом, строительство остальной части газопровода приостановлено.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Газ закачивают в нитку газопровода Eugal из трубопровода Nel.
Таким образом планируется поддержание газопровода в рабочем состояния. В то же время, Газпром терпит убытки, поскольку Eugal используют лишь частично, а оплачивают весь.
Пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер утверждает, что мощности Eugal забронированы на долгий срок.
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